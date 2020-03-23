بالصور..مليار و500 مليون شخص في 50 بلداً تحت الحظر الاجباري لكورونا

2020/03/23 | 17:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أوردت تقارير صحفية إحصائية، اليوم الاثنين، ارقاماً صادمة عن اجراءات دول العالم بشأن الوقاية من فيروس كورونا.وقالت تقارير وكالة فرانس برس ان “سلطات اكثر من 50 بلداً فرضت اجراءات حظر التجوال والعزل المنزلي الاجباري على نحو مليار شخص بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد”.واضافت التقارير ان ” 34 بلداً ومنطقة في […]

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