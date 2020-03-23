فيسبوك تُسخر “ماسنجر” في محاربة كورونا

2020/03/23 | 17:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة بدأت شركة فيسبوك، اليوم الاثنين، بالاستعانة بمطوري برمجيات من خارج الشركة، للتوصل إلى طرق تسمح لخدمتها للدردشة “ماسنجر” بمساعدة المنظمات الصحية في محاربة فيروس كورونا المستجد.ودعت شبكة التواصل الاجتماعي أيضا خبراء في البرمجيات، إلى المشاركة في حملة عبر الإنترنت تهدف إلى إيجاد طرق لاستخدام “ماسنجر”، لجعل لزوم ابتعاد الأشخاص عن بعضهم […]

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