تقرير يفسر تمسّك الفصائل بعبدالمهدي: نفوذ “تاريخي” إلى العقود والوظائف!

2020/03/23 | 17:23 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



ناقش تقرير صحفي أسباب تمسك الفصائل المسلحة وتكرارها طرح فكرة التجديد لرئيس الوزراء المستقيل...

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