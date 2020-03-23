2020/03/23 | 17:23 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تقرير يفسر تمسّك الفصائل بعبدالمهدي: نفوذ “تاريخي” إلى العقود والوظائف!) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
ناقش تقرير صحفي أسباب تمسك الفصائل المسلحة وتكرارها طرح فكرة التجديد لرئيس الوزراء المستقيل...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تقرير يفسر تمسّك الفصائل بعبدالمهدي: نفوذ “تاريخي” إلى العقود والوظائف!) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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