 اشتباكات مع ارهابيين في سامراء تسفر عن استشهاد آمر فوج

2020/03/23 | 17:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت خلية الإعلام الأمني في العراق ، الاثنين، باشتباكات مع "ارهابيين" في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين اسفرت عن استشهاد آمر فوج....

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