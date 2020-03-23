2020/03/23 | 17:25 - المصدر: موازين
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الخزانة الأمريكية: نعاني من عجز فظيع بالسيولة النقدية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/23 | 17:25.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخزانة الأمريكية: نعاني من عجز فظيع بالسيولة النقدية) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخزانة الأمريكية: نعاني من عجز فظيع بالسيولة النقدية) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخزانة الأمريكية: نعاني من عجز فظيع بالسيولة النقدية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).