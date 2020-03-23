الصحة السعودية تعلن تسجيل 51 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/03/23 | 17:25 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة السعودية، الاثنين، تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في المملكة إلى 562 إصابة.وذكرت الوزارة في بيان، أنه “لم تسجل أي حالة وفاة بفيروس كورونا، وأن عدد حالات التعافي وصلت إلى … Readmore

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