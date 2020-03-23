سويسرا تسجل 1046 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة فقط

2020/03/23 | 17:25 - المصدر: قناة التغيير

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سجلت سويسرا الفا وست وأربعين إصابة جديدة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأكدت وزارة الصحة السويسرية ارتفاع اجمالي عدد الإصابات الى ثمانين الفا وستين حالة، مشيرة الى ان عدد الوفيات وصل الى ست وستين بعد تسجيل ست وفيات خلال يوم واحد.

وأوضحت الوزارة ان مقاطعة تيسينو، الواقعة على الحدود مع إيطاليا أشد مقاطعات سويسرا تضررا بفيروس كورونا إذ ارتفع عدد المصابين فيها إلى تسعمئة وثمان عشرة إصابة والوفيات الى ثمان وعشرين حالة.

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