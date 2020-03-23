ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 267 حالة في لبنان

2020/03/23 | 17:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة الإصابات الى مئتين وسبع وستين حالة.

وأوضحت التقارير الصادرة عن الوزارة أن عدد الحالات المثبتة مختبريا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بلغت مئتين وست وخمسين حالة، فيما وردت إحدى عشرة حالة جديدة من مختبرات خارجية ليرتفع العدد الى مئتين وسبع وستين إصابة.

وشددت الوزارة على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية خاصة الالتزام بالحجر المنزلي التام واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر في التعاطي مع هذا المرض.

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