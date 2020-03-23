ائتلاف دولة القانون : كل ما يصدر من غير الرئيس أو المتحدث الرسمي لا يمثلنا

2020/03/23 | 17:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد ائتلاف دولة القانون أن مواقفه الرسمية هي التي تصدر عن رئيس الائتلاف أو المتحدث الرسمي حصراً.

وأوضح المتحدث باسم الائتلاف بهاء النوري في تصريح، أن التصريحات التي تصدرُ من الشخصيات الأُخرى لا تمثلُ المواقفَ الرسميةَ للائتلاف بل تبقى في دائرة الآراء الشخصية التي تمثل أصحابها وتعكس قناعاتهم الخاصة.

وأضاف، أن ما نشر مؤخرا في صحيفة عربية بشأن المواقف السياسية للائتلاف لا صحة له ولا يمثل موقفه بحسب تعبيره.

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