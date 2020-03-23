عبد المهدي يعقد اجتماعاً موسعاً حول حماية المواطنين من كورونا

2020/03/23 | 17:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي اليوم الاثنين، اجتماعاً موسعاً بحث خلاله إجراءات حماية المواطنين من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والخدمية الناجمة عن وباء كورونا.

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