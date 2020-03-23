الخطابي يعلن انشاء خلية الدعم اللوجستي الغذائي لمساعدة العوائل في كربلاء

2020/03/23 | 17:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ كربلاء، نصيف جاسم الخطابي، اليوم الاثنين، عن انشاء خلية الدعم اللوجستي الغذائي لمساندة العوائل في المحافظة.

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