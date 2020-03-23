سويسرا تسجل 1046 إصابة بفيروس كورونا في 24 ساعة فقط

2020/03/23 | 17:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة سجلت سويسرا، اليوم الاثنين، 1046 إصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” في آخر 24 ساعة فقط.العالم – أوروبا وصرحت سلطات الصحة السويسرية، وفق ما ذكرته وكالة “رويترز”، أن إجمالي إصابات كورونا وصل إلى 8060 حالة.وقال المكتب الاتحادي للصحة العامة السويسري إن عدد الوفيات ارتفع ستة حالات في آخر 24 ساعة […]

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