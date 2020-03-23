2020/03/23 | 17:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قرارات خلية الأزمة في محافظة كربلاء يوم الاثنين تمديد حظر التجول لغاية الاول من نيسان مع منع دخول الوافدين الى المحافظة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقال محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، ان أي مواطن كربلائي وافد يتم إستضافته فوراً بالحجر الصحي.

واكد على تسهيل مرور العجلات الحمل التي تحمل المواد الغذائية.

وشدد المحافظ على اتخاذ اقصى العقوبات القانونية بحق المخالفين لحظر التجوال في المحافظة.

واصدرت خلية الأزمة في العراق، يوم الأحد، قرارات جديدة للوقاية من فيروس كورونا، من بينها تمديد حظر التجوال وتعطيل الدوام اسبوعاً اخر.

وقررت الخلية بعد اجتماع لها، استمرار حظر التجوال واستمرار تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات التعليمية والتربوية الى مساء السبت المقبل.

كما قررت الخلية الاستمرار بتعليق الرحلات الجوية لغاية مساء السبت المقبل وإعادة تقييم الوضع حسب الموقف الوبائي.

وأشارت إلى استثناء الدوائر الامنية والصحية والخدمية والدبلوماسيين والكوادر الإعلامية ومنتسبي وزارة المالية ودائرتي المحاسبة والموازنة والمصارف الحكومية من حظر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تمديد جديد لحظر التجوال في كربلاء) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تمديد جديد لحظر التجوال في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).