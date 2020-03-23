مجلس القضاء:سنحقق بشأن تسريبات الضمان الصحي للمتقاعدين (القصة الكاملة)

2020/03/23 | 17:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاثنين، عن قيامه باتخاذ الاجراءات القانونية بشأن تسريبات وإتهامات بالفساد لدائرة التقاعد العامة.وقال المتحدث باسم المجلس القاضي عبد الستار البيرقدار في تصريحات صحفية، تابعتها “يس عراق”، ان “محكمة تحقيق الكرخ المختصة في قضايا النزاهة شرعت باتخاذ الاجراءات القانونية فيما يتعلق بالتسجيل المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي […]

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