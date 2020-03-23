الاتصالات تعلن اصلاح العطل المتسبب بضعف خدمة الانترنت وتكشف مصدره

2020/03/23 | 17:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة اعنلت وزارة الاتصالات، اليوم الاثنين، اصلاح العطل المتسبب بضعف خدمة الانترنت فيما كشفت عن مصدره.ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن مصدر مخول في الوزارة قوله انه ” تم إصلاح العطل المسبب بضعف الإنترنت والخدمة ستعود إلى وضعها الطبيعي”.وتابع ان “سبب ضعف شبكات الإنترنت هو القطع من المصدر في جورجيا مروراً بإيران” […]

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