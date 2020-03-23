2020/03/23 | 17:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثائق.. النائب يوسف الكلابي يقيم دعوة على رئيس الجمهورية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/23 | 17:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق.. النائب يوسف الكلابي يقيم دعوة على رئيس الجمهورية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق.. النائب يوسف الكلابي يقيم دعوة على رئيس الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).