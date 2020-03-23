بالوثيقة.. محافظ المثنى يوجه بإلغاء أجور الإسعاف الفوري

2020/03/23 | 17:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ يغدادوجه محافظ المثنى، احمد منفي جودة، اليوم الاثنين، دائرة صحة المحافظة بإلغاء أجور الإسعاف الفوري خلال الازمة الحالية.

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