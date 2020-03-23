كربلاء تمدد حظر التجوال الى الشهر المقبل

2020/03/23 | 17:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقررت خلية الازمة في محافظة كربلاء، اليوم الاثنين، تمديد حظر التجوال في المحافظة الى بداية الشهر المقبل.وقالت الخلية في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "تقرر في الاجتماع الذي عُقد اليوم، تمديد قرار حظر التجوال في المحافظة لغاية الأول من شهر نيسان المقبل".وأكدت على "تسهيل مرور العجلات التي تحمل المواد الغذائية".ووجهت الخلية "باتخاذ اقصى العقوبات القانونية بحق المخالفين لحظر التجوال في المحافظة".

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