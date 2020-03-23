الاتصالات تعلن اصلاح العطل المتسبب بضعف خدمة الانترنت وتكشف مصدره

2020/03/23 | 17:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اعنلت وزارة الاتصالات ، الاثنين 23 اذار 2020، اصلاح العطل المتسبب بضعف خدمة الانترنت فيما كشفت عن مصدره.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن مصدر مخول في الوزارة قوله انه " تم إصلاح العطل المسبب بضعف الإنترنت والخدمة ستعود إلى وضعها الطبيعي".

وتابع ان "سبب ضعف شبكات الإنترنت هو القطع من المصدر في جورجيا مروراً بإيران"

ويعاني العراق من تردٍ واضع في خدمة الانترنت وغالباً ما ترجعه الوزارة الى عمليات تهريب سعات الانترنت او الاعطال التي تحدث خارج حدود العراق ، وفي الفترة الاخيرة تراجعت خدمة الانترت بشكل ملحوظ رغم الدعوات بضرورة زيادة سرعة الخدمة المقدمة بالتزامن مع حظر التجوال لضمان تعميم الفائدة على المواطنين.

بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الاثنين 23 اذار 2020، أن طريق بغداد - كركوك الاستراتيجي لن يقطع اثناء حظر التجوال.

وقال العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "طريق بين بغداد وكركوك وال

بغداد اليوم - خاص

أكد عضو منظمة الصحة العالمية عدنان نوار، الاثنين (23 آذار 20209)، ان علاجات الملاريا وبعض الفيروسات الاخرى التي تستخدمها وزارة الصحة العراقية، تسارع بشفاء المصابين بفيروس كورونا.

وقال نوار في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان

بغداد اليوم-بغداد

بحث اجتماع حكومي موسع، الإثنين، حماية المواطنين من الاثار الناجمة عن تفشي فايروس كورونا، في البلاد.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، في بيان أن الاخير "عقد صباح اليوم الاثنين، اجتماعا حول اجرا

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