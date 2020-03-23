عضو بالامن النيابية: طريق بغداد - كركوك لن يغلق اثناء حظر التجوال.. مسموح بمرور هذه الفئات

2020/03/23 | 17:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الاثنين 23 اذار 2020، أن طريق بغداد - كركوك الاستراتيجي لن يقطع اثناء حظر التجوال.

وقال العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "طريق بين بغداد وكركوك والذي يمثل شريانا اقتصاديا مهما بين اقليم كردستان وبغداد مرورا بمحافظات ديالى وصلاح الدين وكوكوك سيبقى مفتوحا خلال حظر التجوال".

وأضاف العزاوي، أن "القوافل التجارية ونقل المواد الخضر والمواد الغذائية بالاضافة الى الحالات الطبية الحرجة والانسانية سيسمح لها بالمرور دون اي تقييد"، لافتا الى ان "الطريق ستراتيجي ويمثل شريانا مهما لحركة القوافل ونقل المواد الضرورية للاسواق لتفادي ارتفاع الاسعار مع تمديد ايام الحظر الى الاسبوع المقبل".

ويعد طريق كركوك - بغداد من الطرق الاستراتيجية في العراق وهو بوابة بغداد نحو اقليم كردستان لنقل البضائع والسلع والمواد بمختلف انواعها.

وكانت خلية الأزمة الخاصة بمواجهة فايروس كورونا المستجد، قررت الأحد (22 آذار 2020)، تمديد حظر التجوال وتعطيل الدوام في مؤسسات الدولة الى الساعة الـ 11 ليلاً من مساء يوم السبت المقبل، فيما أصدرت مجموعة قرارات اخرى لإيقاف انتشار كورونا.

وقالت الخلية في مجموعة قرارات اصدرتها بعد عقدها اجتماعا موسعا لمناقشة تطورات الوضع الصحي واجراءات وزارة الصحة لمنع انتشار فيروس كورونا، إنها "قررت الاستمرار بحظر التجوال الى الساعة الـ 11 ليلا في عموم العراق لغرض تطبيق الحجر الصحي، ويستثني من الحظر الدوائر الصحية والامنية والخدمية والكوادر الاعلامية، بالاضافة الى تعطيل الدوام في المدارس والجامعات والمعاهد الى مساء السبت".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، الإثنين (23 آذار 2020)، تسجيل ثلاث حالات وفيات و33 إصابة جدية بفايروس كورونا في عموم البلاد.وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم تشخيص 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق موزعو كالتالي، في بغداد الرصافة: 3 ، وبغداد الكرخ:2، و بغداد مدينة الطب: 2 ، والنجف: 2 والبصرة:1، ونينوى: 1، و السليمانية: 12، واربيل 10".وأضافت "تم تسجيل 3 وفيات جديدة في (الرصافة والبصرة وديالى)، و 5 حالات شفاء تام جديدة (3مدينة الطب وحالة في ميسان وحالة في كربلاء)".وأشارت الوزارة إلى أن"مجموع الإصابات المشخصة في العراق، 266، و الشفاء 62 والوفاة 23".وأكدت وزارة الصحة والبيئة "على الالتزام بتوجيهاتها وتطبيق قرارات لجنة الامر الديواني رقم 55 لسنة 2020 كما تدعو الجهات المعنية كافة بمتابعة تنفيذ القرارات ومحاسبة المخالفين".وشددت الوزارة "على تطبيق ارشادات الوقاية الشخصية والمجتمعية وتجنب التجمعات وتنفيذ قرار حظر التجوال".

بغداد اليوم - بغداد

اعنلت وزارة الاتصالات ، الاثنين 23 اذار 2020، اصلاح العطل المتسبب بضعف خدمة الانترنت فيما كشفت عن مصدره.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن مصدر مخول في الوزارة قوله انه " تم إصلاح العطل المسبب بضعف ال

بغداد اليوم - خاص

أكد عضو منظمة الصحة العالمية عدنان نوار، الاثنين (23 آذار 20209)، ان علاجات الملاريا وبعض الفيروسات الاخرى التي تستخدمها وزارة الصحة العراقية، تسارع بشفاء المصابين بفيروس كورونا.

وقال نوار في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان

بغداد اليوم-بغداد

بحث اجتماع حكومي موسع، الإثنين، حماية المواطنين من الاثار الناجمة عن تفشي فايروس كورونا، في البلاد.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، في بيان أن الاخير "عقد صباح اليوم الاثنين، اجتماعا حول اجرا

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