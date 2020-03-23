شاهد:الفرق الطبية العراقية في رسالة بأربع لغات “خليك بالبيت”

2020/03/23 | 17:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، رسائل عدد من الملاكات الطبية والصحية في بغداد، المواطنين الى البقاء في منازلهم والالتزام باجراءات منع تفشي وباء كورونا.وظهر الاطباء ببدلاتهم الواقية وكماماتهم من احدى الردهات المعدة لاستقبال المصابين بالوباء.

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