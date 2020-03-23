القوات الجوية الأمريكية ترسل مستشفى ميدانيا إلى إيطاليا للمساعدة في مكافحة كورونا

2020/03/23 | 17:54 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفاد الجيش الأمريكي، اليوم الاثنين، بأن القوات الجوية الأمريكية أرسلت مستشفى ميدانيا من نوع "إي.أر.بي.إس.إس" إلى إيطاليا، لمكافحة تفشي الفيروس التاجي.

قال الجنرال جيف هاريجيان، قائد القوات الجوية الأمريكية في أوروبا: "يتطلب تفشي فيروس كورونا المستجد أن نعمل مع حلفائنا وشركائنا لمواجهة التحديات معًا".

وأضاف هاريجيان: "إننا نعمل بشكل وثيق مع أصدقائنا الإيطاليين، والقيادة الأوروبية الأمريكية لضمان توفير المعدات المناسبة بطريقة آمنة وفي الوقت المناسب، إنه لشرف لنا أن ندعم الشعب الإيطالي، وهذا يعكس التزامنا المستمر وقيم الشعب الأمريكي في تقديم المساعدة كلما وحيثما دعت الحاجة".

وتابع: "لمواجهة تفشي فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد – 19"، قام الجناح 86 لطائرات النقل العسكري المتمركز في قاعدة رامشتاين الجوية بألمانيا، بنقل مستشفى ميداني من نوع "إي.أر.بي.إس.إس" إلى قاعدة أفيانو في إيطاليا لتسليمه في وقت لاحق، إلى وزارة الدفاع الإيطالية"، بحسب ما ذكر موقع "dvidshub".

يذكر أنه، سبق وأرسلت روسيا، إلى إيطاليا، ثماني فرق متنقلة تضم اختصاصيين عسكريين في علم الفيروسات وأطباء عسكريين، وعربات مع معدات تطهير وسائل النقل والأراضي باستخدام الرذاذ السائل، بالإضافة إلى أجهزة طبية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، بالوباء العالمي، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 350 ألف شخص، كما بلغ عدد الوفيات حوالي 15800، وتجاوز عدد المتعافين 99 ألف شخص.

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