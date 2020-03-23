مقتل واصابة ثلاثة اشخاص من اسرة واحدة بشجار في محافظة اربيل

2020/03/23 | 17:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية يوم الاثنين ان شخصا قتل واصيب اثنين اخرين جميعهم من اسرة واحد في خلاف تطور الى شجار في قضاء "خبات" التابع لمحافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

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