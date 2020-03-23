السليمانية تصدر خمسة قرارات جديدة بشأن كورنا بينها منع المؤتمرات الصحفية

2020/03/23 | 17:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن محافظ السليمانية هفال ابوبكر، اليوم الاثنين، منع عقد اي مؤتمر صحفي في جميع المؤسسات في حدود محافظة السليمانية ووحداتها الادارية اعتبارا من اليوم الاثنين ولاشعار آخر.

وجاء في بيان للمحافظ ابوبكر، ورد لشفق نيوز، ان اللجنة العليا لعمليات محافظة السليمانية ومن اجل مواجهة وباء كورونا قررت اليوم بعد التحاور مع الاطراف المعنية منع عقد اي مؤتمر صحفي اعتبارا من اليوم الاثنين في جميع المؤسسات في حدود محافظة السليمانية والوحدات الادارية التابعة لها، مشددا على ان الادلاء بالتصريحات والاعلان والخطابات الموجهة يجب ان تنشر في الاعلام المكتوب في الاوقات الضرورية جدا وباتفاق جميع القنوات الاعلامية تبث من خلال قناة كوردسات وتنقل لجميع القنوات من دون الشارة الخاصة بها (اللوغو).

واشار البيان الى ان سوق التحويل المالي سيفتح اعتبارا من يوم غد الثلاثاء 24 اذار الجاري من الساعة 11 صباحا لغاية الساعة 3 عصرا وفقا للبرنامج المعد من قبل الجهات المعنية.

واضاف البيان انه بعد الموافقة التحريرية من المديرية العامة لزراعة وري السليمانية سيتم السماح للحقول البلاستيكية بالماء لمدة 48 ساعة في الاسبوع لنقل وزراعة الشتلات.

وتابع انه وفقا لخطط وموافقة تحريرية من المديرية العامة للزراعة في السليمانية تخصص ايام الثلاثاء والخميس ومن الساعة 11 صباحا لغاية الثالثة عصرا ووفقا لقائمة محددة للسماح لفتح شركاتهم ومكاتبهم الزراعية لنقل المستلزمات الى الحقول بشكل التوصيل المباشر (ديليفري).

ونوه البيان الى ان الحركة التجارية في المنافذ الحدودية الدولية تكون مستمرة وعملية توزيع الاغذية والمستلزمات على الاسواق والدكاكين وفقا للتعليمات السابقة مع الرقابة الدقيقة للاسعار والجودة وحجم العرض ويعاقب المخالفون من قبل لجنة قائممقامية الوحدات الادارية.

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