الزرفي : بدأنا بمفاوضات تشكيل الحكومة ومستعد لإجراء الانتخابات المبكرة في 3 أشهر فقط

2020/03/23 | 17:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي عن مباشرته بمفاوضات تشكيل كابينته الوزارية المرتقبة.

وقال الزرفي بشأن طريقة تكليفه خلال لقاء جمعه بعدد من الإعلاميين والصحفيين وصناع الرأي، إن رئيس الجمهورية استنفد كل الطرق التي يمكن اتباعها؛ سواء التزامه المهلة الدستورية، وطلبه من الكتل السياسية المعنية حسم تسمية رئيس الحكومة قبل نهاية المهلة، فضلاً عن توجيه استفسار إلى المحكمة الاتحادية، لذا فان التكليف كان أمرا طبيعيا، مشيرا الى أن الباب مفتوح للكتل السياسية الرافضة لتكليفه، وإنه لا يسعى الى التصادم او التقاطع معها، من خلال إشراكها في الحكومة لضمان نجاحها، لأن الوزراء المستقلين سيكونون عرضة للابتزاز السياسي.

وحول البرنامج الحكومي، أكد أنه ماضٍ في تحسين علاقات العراق بمحيطه الاقليمي والدولي بما يعالج الأزمات الاقتصادية المتفاقمة، والتأسيس لاقتصاد غير ريعي والعمل على توفير فرص العمل للشباب والعاطلين، فإقامة علاقات متوازنة مع القوى الإقليمية والدولية على قاعدة المصالح المشتركة تمثل أولوية لمصالح العراق الوطنية، منوها الى استعداده التام لإجراء الانتخابات خلال ثلاثة أشهر لو طلب منه ذلك.

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