مسؤول محلي لـ” العهد نيوز”: القوات الامنية تداهم مناطق جنوبي الفلوجة بحثا عن مطلوبين

2020/03/23 | 17:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار اعلن قائد لواء حشد قضاء عامرية الصمود بمحافظة الانبار العقيد صلاح العيساوي، اليوم الاثنين، مداهمة مناطق مختلفة جنوبي مدينة الفلوجة بحثا عن خلايا لمجرمي داعش في المناطق المستهدفة .وقال العيساوي في حديث لـ” العهد نيوز”، ان” القوات الامنية شرعت بحملة دهم وتفتيش استهدفت مناطق مختلفة من قضاء عامرية الصمود جنوبي […]

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