مباشر..شوارع بغداد اثناء حظر تجوال كورونا

2020/03/23 | 18:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أنتقلت عدسة “يس عراق” الى شوارع العاصمة العراقية بغداد لمتابعة اوضاع اجراءات حظر التجوال الخاصة بمنع انتشار وباء كورونا.

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