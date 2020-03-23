إعلامية مصرية: كورونا يخشانا لأننا نشرب شاي

2020/03/23 | 18:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /سخرية واسعة طاولت الإعلامية المصرية أماني الخياط، بعدما أشارت إلى مناعة المصريين القوية تجاه فيروس كورونا بسبب تناول شاي التموين الساخن، من خلال برنامج “الكبسولة”، المذاع على فضائية “إكسترا نيوز”.وكتب عم ضياء: “‏‎فيه دراسة الإعلامية أماني الخياط قالتها: إن شرب الشاي بيساعد الفيروس لو كان واقف بالحنجرة ينزل على طول على الجهاز الهضمي، […]

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