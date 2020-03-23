الشيخ الخزعلي يوجه أنصاره بالتأهب العام لمساعدة الدولة في مواجهة خطر كورونا ويدعو نواب صادقون بالتبرع بجزء من رواتبهم

2020/03/23 | 18:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد وجه الآمين العام لحركة عصائب أهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الاثنين، أنصاره وأعضاء الحركة بالاستنفار العام والتأهب لمساعدة مؤسسات الدولة في مواجهة خطر فيروس كورونا، كما دعا الشيخ الآمين أعضاء تحالف الفتح ونواب كتلة صادقون النيابية بالتبرع بجزء من راتبهم النيابي الشهري لدعم العوائل المحتاجة والمتضررة من إجراءات الوقاية من […]

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