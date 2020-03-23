الخارجية تؤكد سلامة الجالية العراقية في كرواتيا

2020/03/23 | 18:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، ان الوزير محمد علي الحكيم اطمأن خلال اتصال هاتفي على الجالية العراقية في كرواتيا.وقالت الوزارة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "الوزير محمد علي الحكيم أجرى اتصالاً هاتفيّاً بالقائم بالأعمال المؤقت في سفارة العراق لدى كرواتيا عامر عبد الحسين الفتلاويّ للاطمئنان على سلامة موظفي السفارة؛ وذلك إثر تعرُّض العاصمة الكرواتيّة زغرب لهزة أرضيّة".وأضاف انه "أكد القائم بالأعمال أن موظفي السفارة، وعوائلهم لم يتعرّضوا لأيّ ضرر".

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