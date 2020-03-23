2020/03/23 | 18:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت مديرية الاستخبارات والامن في محافظة بغداد، اليوم الاثنين عن القاء القبض على احد العناصر الارهابية شمالي العااصمة.وقالت المديرية في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "عبر معلومات استخبارية دقيقة استطاعت مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد وبالتنسيق مع فوج طوارئ بغداد الرابع، القاء القبض على أحد العناصر الإرهابية الخطيرة في ناحية سبع البور التابعة الى قضاء التاجي".وأضافت ان "المتهم صادرة بحقة مذكرة قبض وفق المادة 4 ارهاب من محكمة تحقيق شرق الانبار"، مبينة انه "تمت احالة المتهم الى الجهات المختصة لاكمال التحقيق معه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على ارهابي "خطير" في بغداد) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على ارهابي "خطير" في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).