الاسد يبحث مع وزير الدفاع الروسي التعاون العسكرين لمكافحة الارهاب

2020/03/23 | 18:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث الرئيس السوري بشار الأسد مع وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو ،اليوم الاثنين، سير تطبيق وقف إطلاق النار في منطقة إدلب والتعاون العسكري بين البلدين لمكافحة الإرهاب .

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