أمانة بغداد: إيقاف الجباية إجراء مؤقت وسنباشر بجمعها بعد انتهاء أزمة كورونا

2020/03/23 | 18:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت أمانة بغداد، اليوم الاثنين، ان قرار إيقاف الجباية مؤقت، فيما أشارت إلى أنها ستباشر بجمعها بعد انتهاء أزمة كورونا.

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