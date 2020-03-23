وفاة امرأة سبعينية مصابة بفايروس كورونا في كربلاء

2020/03/23 | 18:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أعلنت دائرة صحة كربلاء ، عن ” تسجيل ثالث حالة وفاة بفايروس كورونا المستجد في المحافظة ” .وقال مدير إعلام الدائرة سليم كاظم في تصريح لــــ ( المستقلة ) ، ان ” الوفاة حصلت ، اليوم الإثنين ، لمصابة بعمر (70 ) عاما من سكنة […]

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