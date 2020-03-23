خلية الازمة في المثنى تعلن سلامة ٩ حالات مشتبه اصابتها بكورونا

2020/03/23 | 18:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلنت خلية الأزمة الخاصة بكورونا في المثنى، اليوم الإثنين، عن ثبوت سلامة فحوصات ٩ حالات جديدة مشتبه إصابتها بفايروس كورونا بعد ظهور نتائج الفحص المختبري في بغداد.وقال الناطق باسم الخلية محمد حاجم في بيان تلقت “العهد نيوز” إن” نتائج العينات التي أرسلت إلى مختبر الصحة العامة في بغداد أثبتت سلامة الحالات […]

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