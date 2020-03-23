صحة كربلاء تكشف تفاصيل الوفيات الأخيرة في المحافظة

2020/03/23 | 18:34 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين} أعلنت دائرة صحة كربلاء، اليوم الاثنين، عن تسجيل ثالث حالة وفاة بفايروس كورونا المُستجد في المحافظة، مبينة، انها عادت مؤخراً من ايران.وقال مدير إعلام الدائرة ، سليم كاظم ، في بيان، تلقت وكالة أين الإخبارية ، نسخة منه، إن "الوفاة حصلت ، اليوم الإثنين ، لمُصابة بعمر ( 70 ) عاماً من سكنة منطقة باب طويريج ، وتُعد الثامنة في وقتها قد تم تسجيلها بالمحافظة، بعد تأكيد إصابتها مُختبرياً بفايروس كورونا من قبل مختبر الصحة المركزي في بغداد".واضاف، ان المتوفية "كانت عائدة وقت إصابتها من إيران، وتُعاني من أمراض مزمنة ( الضغط والسكر ونقص في جهاز المناعة)، وأُدخلت في ردهة الحُميات ( الحياة ) في مدينة الإمام الحُسين ( ع ) الطبية في الخامس عشر من الشهر الجاري ، ووضعت تحت رعاية وعناية طبية مُشدَدة".ولفت كاظم ، الى إنه "بعد تسجيل حالة الوفاة الجديدة ، أصبح مجموع الوفيَات ثلاث حالات ( رجل وإمرأتين) ، وتراوح أعمارهم بين ( 70 - 65 ) عاماً، بينما يبلغ المجموع الكُلي للإصابات المُسجَلة في المُحافظة (13) حالة ، تماثلت ( 3 ) منها للشفاء تدريجياً ، وخرجت مُتحسنة وبوضع صحي جيد ، والحالات السبعة المتبقية يخضعون لرقابة وعناية صحية مُشددة ، وبإشراف ملاك طبي مُتخصص ، وحسب اللوائح الصحية العالمية".واكدت صحة كربلاء، إن "الدائرة ، تبذل جهوداً إستثنائية ، وتُشَدد من الإجراءات الوقائية الإحترازية المُتخذة لإحتواء الفيروس الوبائي ، والحيلولة دون إنتشاره في المحافظة".ودعت المواطنين، الى "ضرورة الإلتزام بالتعليمات التي تُصدرها وزارة الصحة ومؤسساتها الصحية لضمان سلامتهم من الإصابة بالفيروس الوبائي ، بموازاة دعوته المواطنين العائدين من البلدان التي سُجَلت فيها إصابات بشرية الى مُراجعة المؤسسات والصحية والإلتزام بتعليماتها وقوانينها الوزارية".

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