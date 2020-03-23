وزارة الاتصالات تكشف عن سبب ضعف الانترنت

2020/03/23 | 18:34 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين} كشفت وزارة الاتصالات، اليوم الاثنين، عن اسباب ضعف خدمة الانترنت، كما كشفت عن موعد عودته لوضعه الطبيعي.وقالت الوزارة، إن " سبب ضعف شبكات الإنترنت هو القطع من المصدر في جورجيا مروراً بإيران".واضافت إنه تم "إصلاح العطل المسبب بضعف الإنترنت والخدمة ستعود إلى وضعها الطبيعي".

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