كربلاء تخير مسؤولين  متنفذين طلبوا دخول المحافظة  بين الحجر أو العودة

2020/03/23 | 18:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..كشف محافظ كربلاء نصيف الخطابي، اليوم الاثنين، إن المحافظة خيرت مسؤولين متنفذين رغبوا بدخول المحافظة بين الحجر الصحي او العودة.وقال الخطابي في تصريح لـ(المستقلة) إن هؤلاء المسؤولين الذين لم يذكر اسمائهم “رفضوا دخول الحجر الصحي وعادوا من حيث جاءوا “.وأكد إن “تلك الاجراءات جاءت […]

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