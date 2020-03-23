«يُمارس الغارات والغزوات».. ما مدى خطورة “داعش” في العراق؟

2020/03/23 | 18:39 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا شك في أن #العراق استطاع أن يهزم #داعش، وأعلن النصر عليه رسمياً في ديسمبر/ كانون الأول 2017، حرّر مدنه من التنظيم بعد /3/ سنوات من سيطرة “داعش” عليها.ذلك

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