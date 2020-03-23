2020/03/23 | 18:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي يدعو الى تحقيق التكافل الاجتماعي لتجاوز كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/23 | 18:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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