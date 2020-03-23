ملهم الملائكة - مع ثريا أقرب إلى الله

2020/03/23 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ملهم_الملائكة لم تكن قرية بمعنى الكلمة، بل بيوت وأكواخ ومبانٍ متناثرة بين القمم الصخرية والمرتفعات والتلال التي تكسوها الخضرة ويرصعها الزهر بألف لون.وفي غفلة من الزمن، كان عليّ أن أعلّم الصبيان والبنات اللغة الإنكليزية في مدرسة تبعد 5 كيلومترات مسير جبلي عما بات بيتي.لحسن حظي أن مسيري اليومي من البيت إلى المدرسة ذهاب إياب يساحل جدولاً يسيل بلا انقطاع من القمم المثلجة على مدار العام.المدرسة بناية شيدت ......

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