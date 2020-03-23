2020/03/23 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #هاتف_بشبوش حتى 31/آذار سنكتب عن الشيوعيين فقط وهم في زمن كورونا حمانا الباري والطبيب من شر فتكه ...السفير التشيلي في المكسيك كان يجلس على كرسيه ، فاقتحم رجلُّ من كولومبيا هذه السفارة طالبا اللجوء قائلاً للسفير ، أنا سياسي هارب من بلدي والشرطة تلاحقني حتى في المكسيك اذ انهم وضعوا صوري في شوارع العاصمة المكسيكية .
فما كان من السفير التشيلي الا أن يكون موافقا وقال لهذا الرجل ، سأنقذك واتحمل مسؤولية هذه ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#هاتف بشبوش - غرائبُ تضحيات عمالقة الشيوعيين .....) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
فما كان من السفير التشيلي الا أن يكون موافقا وقال لهذا الرجل ، سأنقذك واتحمل مسؤولية هذه ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#هاتف بشبوش - غرائبُ تضحيات عمالقة الشيوعيين .....) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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