#هاتف بشبوش - غرائبُ تضحيات عمالقة الشيوعيين .....


#هاتف بشبوش - غرائبُ تضحيات عمالقة الشيوعيين .....
2020/03/23 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #هاتف_بشبوش حتى 31/آذار سنكتب عن الشيوعيين فقط وهم في زمن كورونا حمانا الباري والطبيب من شر فتكه ...السفير التشيلي في المكسيك كان يجلس على كرسيه ، فاقتحم رجلُّ من كولومبيا هذه السفارة طالبا اللجوء قائلاً للسفير ، أنا سياسي هارب من بلدي والشرطة تلاحقني حتى في المكسيك اذ انهم وضعوا صوري في شوارع العاصمة المكسيكية .

فما كان من السفير التشيلي الا أن يكون موافقا وقال لهذا الرجل ، سأنقذك واتحمل مسؤولية هذه ......

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