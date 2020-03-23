هاتف بشبوش - غرائبُ تضحيات عمالقة الشيوعيين .....

2020/03/23 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #هاتف_بشبوش حتى 31/آذار سنكتب عن الشيوعيين فقط وهم في زمن كورونا حمانا الباري والطبيب من شر فتكه ...السفير التشيلي في المكسيك كان يجلس على كرسيه ، فاقتحم رجلُّ من كولومبيا هذه السفارة طالبا اللجوء قائلاً للسفير ، أنا سياسي هارب من بلدي والشرطة تلاحقني حتى في المكسيك اذ انهم وضعوا صوري في شوارع العاصمة المكسيكية .فما كان من السفير التشيلي الا أن يكون موافقا وقال لهذا الرجل ، سأنقذك واتحمل مسؤولية هذه ......

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