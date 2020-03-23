كمال انمار احمد - مضامين ضد المألوف2 ( في بيان التأثير الآيدولوجي المعاصر في العراق)

2020/03/23 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كمال_انمار_احمد تعمل الأدلجة الفكرية على ضرب الشؤون الفردية و العمل دون حيلولة الإنتشار الحداثوي بشكل مرن و قابل للأخذ بنظر الاعتبار و دون ذلك الصراع الشاخص في الفرد و المؤسسات الاجتماعية.هذه الأدلجة السابقة في العقلية العراقية جعلت من موضوعة التناغم مع الحداثة الجديدة شيء غير مقبول أو هو كذلك في "إطار شمولي سابق لمفاهيم الحداثة الجديدة"فلقد كان أمراً بالغ الأهمية رؤية الحداثة الجديدة تدخل إلى عالمنا بشكل......

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