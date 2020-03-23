2020/03/23 | 18:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهادة مؤلمة لطبيب باحدى مستشفيات ايطاليا عن كبار السن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/23 | 18:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شهادة مؤلمة لطبيب باحدى مستشفيات ايطاليا عن كبار السن) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شهادة مؤلمة لطبيب باحدى مستشفيات ايطاليا عن كبار السن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).