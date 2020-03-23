2020/03/23 | 18:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيخ الخزعلي: التعاون مع مؤسسات الدولة ومن ضمنها الحشد الشعبي والشركات والمؤسسات الخاصة لتجهيز مستشفيات ميدانية لعلاج المصابين او أماكن لحجر المشتبه باصابتهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/23 | 18:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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