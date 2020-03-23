2020/03/23 | 18:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيخ الخزعلي يدعو كوادر وتنظيمات وجماهير حركة عصائب اهل الحق الى الجهد الطوعي لمواجهة فايروس كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/23 | 18:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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