ديالى تسجل اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/03/23 | 18:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ديالى

أعلنت دائرة صحة ديالى، الاثنين، تسجيل حالة اصابة مؤكدة بفيروس كورونا لشخص من قاطع شرق المحافظة.وقال الناطق الاعلامي باسم صحة ديالى فارس خضير العزاوي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "شخصا يسكن قاطع شرق ديالى ثبت اصابتها بفيروس كورونا وتم نقلها الى المركز الرئيسي للحجر الصحي قرب بعقوبة وهي اول حالة تسجل خلال الاسبوع الجاري".

واضاف العزاوي، أن "11 حالة اشتباه اخرى بانتظار وصول نتائج الفحوصات المختبرية خلال الساعات المقبلة".وكانت ديالى سجلت، يوم امس الاحد، اول حالة وفاة لمصاب بفيروس كورونا وهو مسن من اهالي الخالص كان يعاني من امراض مزمنة اخرى.

بغداد اليوم-بغداد

كشف مدير الصحة العامة بدائرة صحة الكرخ، نازك الفتلاوي، الإثنين، عن موقف الوزارة من "الكمامات" التي ينتجها متطوعون، ويتم توزيعها مجانا على المواطنين .

وقال الفتلاوي، لـ(بغداد اليوم)، ان "هذه الكمامات اذا لم تقدم

بغداد اليوم - بغداد

قدم الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي، الاثنين (23 اذار 2020)، مبادرة لمواجهة فيروس كورونا، فيما وجه طلباً لكوادر العصائب ونواب الفتح وصادقون بشانها.

وقال الخزعلي في تغريدة له على تويتر، "نظر

بغداد اليوم _ السليمانية

وجه محافظ السليمانية هفال ابوبكر، الاثنين (23 آذار 2020)، بمنع عقد اي مؤتمر صحفي في جميع المؤسسات في حدود محافظة السليمانية ووحداتها الادارية اعتبارا من اليوم الاثنين وإلىااشعار آخر.

وقال ابو بكر في بيان تلقته (بغداد ال

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