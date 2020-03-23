2020/03/23 | 18:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

كشف مدير الصحة العامة بدائرة صحة الكرخ، نازك الفتلاوي، الإثنين، عن موقف الوزارة من "الكمامات&q...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مسؤول في الصحة يوضح موقفها من ’’الكمامات’’ التي ينتجها ويوزعها متطوعون) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مسؤول في الصحة يوضح موقفها من ’’الكمامات’’ التي ينتجها ويوزعها متطوعون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).