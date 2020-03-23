التأمين الصحي للمتقاعدين في العراق يوسع دائرة الجدل .. والكناني يردُّ

2020/03/23 | 18:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اثار تسجيل فيديوي رئيس مؤسسة عراقية تعنى بالشباب اتهم بها هيئة التقاعد العامة باستقطاع مبلغ مالي من المتقاعدين مقابل حصولهم على بطاقة التأمين الصحي استدعى ان يكون لمجلس القضاء موقف.

وكان رئيس مؤسسة شباب الإصلاح والتغيير الرياضي صباح الكناني قد اتهم امس في تسجيل تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي الهيئة باستقطاع مبالغ مالية بشكل اجباري مقابل منحهم بطاقة التأمين الصحي.

وأصدرت هيأة التقاعد الوطنية العراقية، يوم الاثنين، في وقت سابق من اليوم توضيحا بشأن مجموعة "تسجيلات صوتية" تخص مبادرة التامين الصحي للمتقاعدين، مشيرة إلى أن وزير المالية فؤاد حسين وجه بفتح تحقيق عاجل بالموضوع.

وقال رئيس هيأة التقاعد الوطنية احمد عبد الجليل حسين الساعدي في بيان ورد لـشفق نيوز، إن "مواقع التواصل الاجتماعي تداولت تسجيل مقطع ڤديو ومجموعة تسجيلات صوتية للمدعو صباح ( الكناني ) تكلم فيها بمعلومات مفبركة ومزورة حول مبادرة التامين الصحي للمتقاعدين".

وأضاف الساعدي أن "هيأة التقاعد الوطنية لم تقم بتوقيع اي عقد خدمات مع الشركة اللبنانية( غلوب مد) نهائيا"، موضحا ان "كافة مخاطبات الهياة هي مع شركة التأمين الوطنية وهي شركة عريقة في مجال التامين ومملوكة للدولة بالكامل".

وأشار إلى أن "الهياة تعمل على استدراج افضل العروض لخدمة المتقاعدين وان موضوع بوليصة التأمين الصحي ( جماعي ام فردي ) لم يحسم لحد الان وان بطاقة الخصم الصحي يتم شراءها اختياريا والموضوع لازال قيد النقاشات مع شركة التأمين الوطنية".

وتابع الساعدي "تم اطلاع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية على الموضوع والتسجيلات الخاصة بالمدعو صباح ( الكناني) ووجه بفتح تحقيق عاجل بالموضوع"، لافتا إلى أن "المدعو ( الكناني ) يحاول ابتزاز الهياة من خلال فبركة وتزوير تسجيلات لا أساس لها من الصحة وانه له تاريخ طويل في هذا المجال وتم طرده من التيار الصدري لفساده".

وأكد الساعدي أن "هيأة التقاعد الوطنية عازمة على إقامة دعوى قضائية على المدعو صباح ( الكناني )".

في المقابل اعتبر رئيس المؤسسة في تصريح جديد له اليوم الاثنين بيان هيئة التقاعد العامة "ضعيفا" وانه يمتلك من الادلة ما يدعم اقواله.

وقال في تصريح ورد لشفق نيوز، انه "تلقينا رد هيأة التقاعد الوطنية متمثلةً برئيسها أحمد عبد الجليل حسين الساعدي الذي قدم شرحاً عبر بيان ضعيف رفض الهيأة لكل الأدلة والملفات التي قدمناها أمام الرأي العام" .

واضاف ان الساعدي إبتدأ بيانه بالنفي التام لتوقيع الهيأة عقداً مع الشركة اللبنانية، ونقول نحن لدينا وثائق وملفات تؤكد ذلك وسنقدمها للإعلام وللقضاء وللرأي العام ".

واردف الكناني بالقول ان "الساعدي نوه عبر بيانه الى اإن الموضوع لم يحسم بعد مع الشركة"، مشيرا الى ان هذا دليل أعتراف واضح بوجود تعامل مع الشركة اللبنانية غير معلن".

وتابع رئيس المؤسسة ان "الساعدي اكد في بيانه إن بطاقة التأمين الصحي (جماعي ) كان أم فردي يتم شرائها بشكل اختياري من قبل المتقاعدين، ونحن نقول لدينا مايؤكد استقطاع المبلغ من رواتب المتقاعدين بشكل اجباري" .

في غضون ذلك قال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار بيرقدار ان محكمة تحقيق الكرخ المختصة في قضايا النزاهة شرعت باتخاذ الاجراءات القانونيه فيما يتعلق بالتسجيل المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي على لسان الشيخ صباح الكناني".

ونوها الى ان المحكمة "قررت تدوين اقوال الممثل القانوني لدائرة التقاعد العامة وكذلك تكليف الشاهد صباح الكناني بالحضور محكمة تحقيق الكرخ المختصة في قضايا النزاهة وتقديم مالديه من ادلة".

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