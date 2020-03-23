“الشرف” يلاحق النساء حتى في العلاج.. عراقياتٌ مصاباتٌ بـ “كورونا” خارج الحجر الصحي

2020/03/23 | 18:48 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم تنوع المجتمع العراقي، تعتبر الفئة المحافظة هي المتصدرة اجتماعياً، وفي أعراف هذه الفئة، فإن خروج المرأة من المنزل هو أمرً “معيب” بحد ذاته؛ لذلك تمنع العشائر/ القبائل العراقية المشار

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